Sonia Abrão detona a nova música de Zé Felipe e acusa Virgínia de plágio: “Que horror! Já deu né”

A apresentadora não teve papas na língua ao falar que a influenciadora copiou a coreografia da música “Zona de Perigo”.

E ela ataca novamente. Nesta quarta-feira (17), com o lançamento da nova música do cantor Zé Felipe “Macho Preferido”, a apresentadora do programa “A Tarde é Sua”, Sonia Abrão aproveitou seu espaço na TV para criticar a canção do sertanejo.

Ao escutar a música, Abrão se mostrou zero surpresa com a letra da música e afirmou que o tema “sentar” que novamente foi utilizado pelo cantor em suas músicas, já está mais do que ultrapassado.

“Que horror! O que é isso? Esse negócio de ‘vem sentar’ já deu, né? Se tirar isso, [o Zé Felipe] não tem mais música”, criticou.

Como se já não bastasse ter detonado a nova música do filho do cantor Leonardo, a apresentadora do ‘A Tarde é Sua’ fez questão de comentar a respeito da coreografia da música, que foi feita pela esposa do cantor, a influenciadora Virgínia Fonseca. Sonia Neste momento, Sônia acusa a influenciadora de plagiar a coreografia da música “Zona de Perigo”, do cantor Léo Santana.

“Bom, Virginia imitando descaradamente o Léo Santana, não é impressão minha”

Por fim, Sonia afirma que colocará o casal “na geladeira”, local onde a mesma coloca as pessoas que lhe desagradam, o que atualmente é o caso da influenciadora e do cantor.

“Olha, vou tomar uma atitude: vou colocar o Zé Felipe na geladeira. Não tem jeito, não deu. [Vou colocar] a Virgínia também. O casal, a dobradinha vai para a geladeira. Só não coloco o avião porque não entra”, finalizou a apresentadora.