Sônia Abrão comete gafe e que: “Ziraldo já partiu”

A Sônia cometendo mais uma gafe e “matando” o Ziraldo ao vivo, ôh mulher, está cada dia mais difícil te defender. Durante o programa ‘A Tarde É Sua’ , na RedeTv, nesta sexta-feira, 05, a apresentadora Sônia Abrão que durante toda sua programação homenageou Jô Soares, falava da penúltima participação do ‘Programa no Jô’ na Tv Globo, com Roberto Carlos. O que chamou a atenção do público foi que ao lembrar da última entrevista, ela disse que desenhista Ziraldo já havia falecido.

“Se não me engano foi o penúltimo programa do Jô na Globo (se referindo a entrevista de Roberto Carlos), ele já estava de saída. O último programa foi com o Ziraldo que infelizmente era outro genial também, que também já partiu.”, falou Sônia.

Acredito que a produção tenha percebido o erro e falado com a apresentadora, ela então, corrigiu rapidamente: “Eu falei que o Ziraldo era outro gênio que já tinha partido, mas graças a Deus ele continua aqui com a gente.”, ela ainda finalizou mandando um recado para o escritor: “Ziraldo, bota na conta da comoção, na verdade, tá certo? Beijo para você”.