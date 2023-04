Sônia Abrão assume rixa com Joelma após separação de Ximbinha: “Fez coisas perigosas”

Em entrevista ao Podcast Caras, a jornalista contou detalhes da história entre as duas que se iniciou quando a cantora decidiu se separar do seu parceiro em 2015

Sônia Abrão dá o que falar com suas declarações polêmicas que vira e mexe vêm à tona como uma baita fofoca. A jornalista revelou sua rixa com Joelma após a separação da cantora com Ximbinha, em 2015. Sônia chegou a dizer que ela fez coisas perigosas em cima do palco enquanto ainda estava casada com o ser parceiro.

“Eu achava o comportamento dela completamente equivocado”, iniciou. Não demorou muito para que ela lembrasse dos momentos de Joelma em cima do palco.

“A Joelma fez coisas muito perigosas em cima de um palco em relação ao Ximbinha, eles davam shows para multidões. O Calypso sempre foi um sucesso. Então olha, o marido é uma porcaria, você não está mais no fim do casamento, você que partir para outra, você quer viver sua vida? Ok. A justiça está aí para isso, entra com os papéis e se separa”, disparou.

A comunicadora ainda diz que a ação de Joelma poderia interferir no tratamento do público em relação a Ximbinha. “Ninguém tira a razão de ninguém por querer se separar. Se ela queria isso, ok vamos lá. Agora a partir dali ela começa a incitar o público contra o Ximbinha em cima de um palco, gente isso é de uma irresponsabilidade, mas total”, finalizou.