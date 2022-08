“Solteira não, encalhada não, traumatizada”, declara Maraísa

Cantora revelou que antes de se envolver com alguém vai fazer terapia

Sensata? Não é de hoje que Maiara e Maraísa ganharam seu espaço no nosso coração. Maraísa mostra ser cada vez mais sensata, ou melhor, traumatizada com os relacionamentos, não se envolvendo seriamente com ninguém. A cantora ainda revela que antes de se envolver com alguém vai fazer terapia meses antes, afinal está traumatizada. Aloca!

“Não, traumatizada, decidida é uma coisa, traumatizada é outra! A pessoa antes de namorar alguém, eu nunca fiz terapia na minha vida, mas o dia que eu quiser me relacionar eu vou fazer terapia uns cinco meses antes. Solteira não, encalhada não, traumatizada”, disse a cantora.

Queria ver Maraísa com alguém ainda esse ano, falei, tô leve. Afinal, a cantora nunca apareceu acompanhada de ninguém na mídia e sua vida pessoal sempre ficou para segundo plano.