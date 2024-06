Solteira, Gracyanne Barbosa fala sobre mudança para São Paulo

Gracyanne Barbosa contou detalhes sobre sua mudança para São Paulo ao abrir uma caixinha de perguntas para seus fãs e seguidores. A musa fitness anunciou, há dois meses, o fim de seu casamento de 16 anos com o cantor Belo, e o artista já saiu da mansão que dividia com a influenciadora.

Gracyanne, que está cogitando uma mudança de estado, contou para os seus seguidores que ainda não se mudou para São Paulo. “Ainda não mudei, estou aqui no Rio essa semana. Mas grande parte dos trabalhos, publicidade, acontecem em São Paulo, por isso estou sempre lá. É um momento que o trabalho tem sido minha grande força. Mas eu jamais me mudaria pra São Paulo e deixaria meus filhos [os pets]. Se eu mudar pra São Paulo, vou compartilhar tudo com vocês”, disse.

Ainda respondendo aos seus seguidores, Gracyanne falou sobre o uso de anticoncepcionais. Ela contou que usou pílula entre os 17 e os 20 anos, mas decidiu fazer uma mudança. Hoje, ela usa o DIU de cobre como método contraceptivo.