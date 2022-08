Solimões conta que aceitou a sexualidade do filho, Gabeu, quando ele tinha 8 anos de idade

Cantor relembrou a infância do filho que seguiu na carreira musical, cantando o ‘pocnejo’

Caro leitor, quando eu tenho que tirar o chapéu, eu tiro mesmo, sem nem ter papas na língua. Em entrevista para André Piunti, Solimões pode falar mais de como lidou com a sexualidade do filho, Gabeu. Vale lembrar que o filho do cantor é homossexual e seguiu a carreira da mpusica como o pai, mas em uma vertente diferente, o ‘pocnejo’.

“É um cara com casca e tudo, né? Isso aí de mil você pega dois ou três que discordaram, eu não dou respostas, porque estão incomodados com coisas que não dá para mudar, sou pai e assumi para o Gabeu que ele é gay desde que ele tinha 8 anos, pra que que eu vou querer mudar isso?”, contou Solimões.

O cantor ainda conta que Gabeu sempre gostou de brincar de boneca e mesmo o pai forçando ele a brincar de carrinho e fazendinha, ele caminhava para as bonecas. “Ele queria brincar de bonequinha e eu pegava pesado e aí, montava os curralzinhos ia para roça, de repente eu saia e ele estava brincando com a boneca, eu achei que eu teria que ter influência, chegou para mim desse jeito, quando ele cresceu eu falei: ‘Isso eu já assumi para você faz ó…”, contou em entrevista.

Preciso nem dizer que esse paizão é um exemplo, né?