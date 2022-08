Solange Gomes reclama de sacolas na Zara: “Pão dura, que feio. Vergonhoso”

Sol fez uma sequência de tweets reclamando das sacolas da loja que são cobradas há um tempo

Solange Gomes colocou a boca no trombone e não deixou passar o fato de que a Zara cobra suas sacolas. A nova forma de comprar na loja tem fundamento nas questões ambientais de consumo consciente e já foi comentado pela Dra. Deolane. O ícone da banheira do Gugu usou o Twitter e ainda chamou a loja de “pão dura”.

“Hoje fui na loja Zara e achei que estava no mercado na hora de pagar. Me perguntaram se eu tinha levado a sacola pois agora eles cobram R$0,50 . Achei que era piada de tão vergonhoso isso. Então eu tenho que sair da loja com as roupas na mão?”, escreveu.

Paguei R$ 0,50 pela sacola e ainda andei no shopping fazendo propaganda pra vocês 🤡. Zara, que feio! Vergonhoso. — Solange Gomes 🌋 (@GomesSolange) July 30, 2022

“Zara pão dura cobrando sacola”, escreveu em um último tweet.