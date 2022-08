Solange Gomes sobre Victor Pecoraro: “Confia desconfiado pra não sofrer muito depois”

Meninas, é sério, depois me questionam por qual motivo estou solteira. O bofe lá na Fazenda não largava as fotos da esposa e das filhas, super fiel e apaixonado. E agora já tá com outra. Dá pra acreditar nesses homens? Confia desconfiando pra não sofrer muito depois. 🤦🏻‍♀️