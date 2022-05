Solange Gomes indaga Cartolouco usar cropped e make e equipe reage: “Se ele está bem assim, não é a senhora que deveria se incomodar”

A ex-Fazenda está querendo aparecer mais do que quando estava no reality show rural né?

Mais uma vez, Solange Gomes se torna pauta dessa coluna de vos fala. Dessa vez, a mira de indiretas foi para Cartolouco, mas a equipe do jornalista tratou logo de responde-la colocando fogo no parquinho.

Na sexta-feira, (20), a ex banheira do Gugu indagou em seu Twitter: “Gente, por que o Cartolouco está usando cropped e pintando o olho? #PowerCoupleBrasil”. É que o participante do reality show de casais da RecordTV tem usado os croppeds da namorada, Gabi, e passado lápis no olho — que aliás, ele fica um luxo só.

Em seguida, Solange continuou: “Se eu tenho um bofe e ele resolve usar meus croppeds e minhas makes, eu perco o tesão nele. Palhaçada. Eu hein”. Um internauta, então, foi defender Cartolouco e disse: “Solange… Para de pensamentos retrocessos. Adoro você… mas você como “Personalidade da mídia” influência muita gente com pensamentos! Para com esse negócio de coisa de mulher, coisa de homem. Ele não precisa mostrar a ninguém que é homem! Uma roupa e uma cor não muda em nada!!”.

Se eu tenho um bofe e ele resolve usar meus croppeds e minhas makes, eu perco o tesão nele. Palhaçada. Eu hein. — Solange Gomes 🌋 (@GomesSolange) May 21, 2022

Quem tem limite é município, Solange jamais! Ou seja, ela rebateu o rapaz: “Para de ser hipócrita. Se o homem se define como hétero e está em um jogo de casais e ele é o homem, se vista como homem”.

Para de ser hipócrita. Se o homem se define como hétero e está em um jogo de casais e ele é o homem, se vista como homem. https://t.co/OdwL0Is5w0 — Solange Gomes 🌋 (@GomesSolange) May 22, 2022

A equipe do participante não se calou e tratou logo de rebater o que dona Solange, como eles mencionaram, estava dizendo. “Errou feio, ein? Dona Solange está vivendo em que século? Roupa, maquiagem e unha não define a masculinidade de NINGUÉM. Se ele está bem assim, não é a senhora que deveria se incomodar”. OXI!

Errou feio, ein? Dona Solange está vivendo em que século? Roupa, maquiagem e unha não define a masculinidade de NINGUÉM. Se ele está bem assim, não é a senhora que deveria se incomodar. https://t.co/L5blRjOvh9 — Cartolouco ☎️ (@Cartolouco) May 22, 2022

Mas Solange ainda não parou! Em seguida, ela postou: “Pronto, gente. Ajudei o Cartolouco a virar pauta. Afinal, era esse o objetivo ao usar cropped e make. Para a mulherada que curte um bofe com este estilo, respeito, porém EU, prefiro o homem com roupa de homem. Podem respeitar a minha opinião? Obrigada”. Mas foi uma fala meio estranha, convenhamos né?

Pronto, gente. Ajudei o Cartolouco a virar pauta. Afinal, era esse o objetivo ao usar cropped e make. Para a mulherada que curte um bofe com este estilo, respeito, porém EU, prefiro o homem com roupa de homem. Podem respeitar a minha opinião? Obrigada. — Solange Gomes 🌋 (@GomesSolange) May 22, 2022

O perfil de Cartolouco, então, postou uma thread a respeito das falas da ex-Fazenda e deixou tudo bem às claras. Respeito é bom e todo mundo gosta né?

