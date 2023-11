Solange Gomes alfineta Rico: “Passando mal para não sair da mídia”

Solange Gomes não deixou de alfinetar Rico Melquiades que teve que contar com a ajuda da equipe médica para cuidar do seu rosto após sentir fortes dores. A ex-Fazenda já carrega o ranço do influenciador desde o reality show e ainda disse que ele faz de tudo para ter fama.

“Gente que vive passando mal para não sair da mídia e não perder o engajamento e consequentemente o dinheiro. Se a TV chamar para gravar, vai correndo. Depois a vítima era eu. Só besta que vai nessa golpe”, disse.

Ela ainda completa: “A pessoa morde a língua, né? Abomina o vitimismo, mas uma hora é traído, outra hora é roubado, depois é feio, depois opera a cara toda, depois tem dor. Preguiça viu… O medo de sumir da mídia é grande”, finalizou.