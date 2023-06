Solange Frazão sente tremor na sua casa, em São Paulo: “O chão tremeu, sim! Que susto!” 

A apresentadora conta que ao conversar com o seu filho sobre o assunto, ele supôs que a mãe estava tendo vertigens.

Gente, eu não posso nem imaginar o desespero que ela deve ter ficado. Na noite de ontem (16), a apresentadora Solange Frazão publicou um vídeo em seu instagram relatando ter sentido a sua casa, de São Paulo, tremer, por alguns segundos pela manhã.

No vídeo, Solange detalha o que estava fazendo quando sentiu o tremor e revela que ao falar sobre o assunto com o seu filho, o mesmo achou que a mãe estava tendo vertigens.

“Estava aqui na minha cama e de repente ela tremeu, fez um barulho. Vim ver se era algum gatinho, olhei aqui e lá fora, e disse para o meu filho ‘eu acho que tremeu o chão’. O chão tremeu, sim. Senti no meu quarto. Meu filho achou que eu estava tendo vertigens, vocês acreditam? Que susto! Como ainda estou me recuperando da cirurgia, estava parada e sentada e pude ver nitidamente meu quarto tremer por três ou quatro segundos”, detalhou a apresentadora.

Na legenda de sua publicação, Solange dá graças a Deus por não ter passado de um susto e desabafou sobre a sensação de impotência que a mesma ficou, durante o ocorrido.

“Sempre aprendemos algo com as inseguranças. A primeira coisa que fiz foi correr atrás do meu filho e da minha mãe. O chão tremeu, que susto! Nunca tinha passado por nada parecido… É uma sensação de impotência muito grande e em três segundos passam mil coisas na cabeça que é difícil poder raciocinar. Graças a Deus não passou de um susto!”, legendou.

Vale ressaltar que o tremor relatado por Solange foi confirmado pelo Centro de Cismologia da USP (Universidade de São Paulo), como um terremoto de magnitude 4.