Solange Couto sobre relacionamento com Sidney Magal: “Nunca falou meu nome”

Atriz participou do podcast ‘Papagaio Falante’ e não deixou de comentar sobre seu relacionamento com ator

Acho que nem Sérgio Mallandro sabia do sucesso que seria o podcast ‘Papagaio Falante’, que arrasou, amo os kikikis que saem. A fofoca correu solta e Solange não deixou de pautar sobre seu relacionamento com Sidney Magal na entrevista para o canal.

“Foi marido, ficamos 5 anos morando juntos, mas não interessa, deixa pra lá. Eu respeito, a gente tem 45 anos que deixamos de ter, e desde então nunca mais nos falamos, nunca mais nos comunicamos, nunca nos encontramos em eventos, fomos nos encontrar no ‘Dança dos Famosos’, pensei que seria difícil, porque seria uma convivência profissional”, iniciou Solange.

A apresentadora disse que não fala no nome do cantor, porque ele nunca tocou no nome dela. “Acabou, acabou, igual quando vira o copo. A pessoa se ateve em falar meu nome em qualquer momento, qualquer circunstância, então se ele se atém em falar, eu não tenho direito de falar no nome da pessoa. Foram 5 anos, mas eu nem lembro, virou até meme isso”.

“Não é uma coisa que ficou amigo, então deixa pra lá, gente. Para todo sempre era solteiro, nada juntos e isso ficou lá, então deixa guardado lá”, colocou ponto final no assunto.