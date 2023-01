Solange Couto no Big Brother não é brinquedo não, hein?

Atriz já é apontada como uma das principais participantes do ‘Camarote’ do Big Brother Brasil

Eu sabia que na reta final do reality da Globo, muitas notícias saíram sobre a especulação dos participantes. De acordo com o Notícias da TV Solange Couto, estará presente no ‘Camarote’ do Big Brother Brasil. O site ainda conta que a atriz congelou a sua agenda até o meio deste ano.

Tudo indica que ela esteja se preparando para sua entrada triunfal no reality, afinal o próprio site diz que o congelamento da sua agenda não é comum diante dos muitos trabalhos que a atriz tem.

A atriz ainda fez ensaios fotográficos em dezembro, o que aumenta ainda mais o bafafá de sua ida para o reality da Globo. Será que vem aí? Vale ressaltar que ela esteve acompanhada do seu empresário, Luiz Gwyer.