Socorro! Lula diz que Bolsonaro é “possuído pelo demônio”

Candidato à presidência do Brasil ainda disse que o atual presidente tenta manipular a fé dos eleitores evangélicos

Eu disse para vocês que ano de eleição tinham diversas surpresas reveladas para os eleitores, não disse? Pois bem, Lula perdeu a pose no primeiro ato de sua campanha política oficial. O candidato à presidência do Brasil esteve em São Bernardo do Campo (SP) e falou sobre as informações falsas disseminadas pelos bolsominions, principalmente pela fala de que o PT vai fechar as igrejas evangélicas.

“Ele está tentando manipular, ele é um fariseu tentando manipular a boa fé de homens e mulheres evangélicos que vão à igreja tratar da sua fé, da sua espiritualidade. Eles ficam contando mentira o tempo inteiro”, disse o candidato.

Lula ainda usou uma expressão usada por Michelle Bolsonaro que se referia a Brasília como um “antro de demônios”. “Se tem alguém que é possuído pelo demônio” é esse Bolsonaro”, acrescentou Ignácio.