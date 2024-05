Socialite racista faz Bruno Gagliasso chorar em audiência

Eitaaaa amores, parece que a audiência de julgamento do ator Bruno Gagliasso contra a socialite Day MacCarthy tá dando o que falar. O julgamente ocorreu na última quinta-feira (9), na Primeira Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro. O ator está processando a mulher por racismo, calúnia de difamação, por ela ter proferido ofensas contra sua esposa, Giovanna Ewbank, e sua filha mais velha, Titi. O episódio ocorreu em 2017.

E para vocês terem uma noção do que rolou lá, o advogado de defesa da socialite, Gil Ortuzal, abandonou o caso depois da influenciadora ofender o juiz nas redes sociais.Segundo a colunista Fabia Oliveira, os xingamentos começaram ainda durante a apresentação à Justiça. Day estava acompanhando tudo através de uma videoconferência, não teria abandonado a audiência, de fato.

Mas, McCarthy teve seu áudio cortado e, em seguida, a transmissão foi encerrada pelo magistrado, por causa ao show de horrores que estava presenciando. E disseram que Gagliasso teve uma crise de choro e precisou ser acalmado, depois de ser questionado pela defesa da parte contrária.

Além do desrespeito de Day com o juiz, a moça ainda teria dificultado, ao máximo, o interrogatório, respondendo fatos aleatórios, que não tinham nenhuma relação com as perguntas que estavam sendo feitas na audência.

Dayane Alcantara Couto De Andrade ou Day McCarthy se autointitula como uma socialite latina radicada no Canadá, mas nasceu em Rio das Ostras, na região dos Lagos do RJ. Segundo a mulher, ela é uma escritora que tem a missão de “incentivar a felicidade, a esperança e o pensamento nas pessoas de todo o mundo”. Ela afirma ter se graduado em Belas Artes na New York Film Academy e em Administração na Universidade George Washington. Sem dar muitos detalhes, diz que tem negócios nos Estados Unidos e na Europa.