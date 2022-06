Snoop Dogg revela que paga entre US$40 mil e US$50 mil por ano para ‘enrolador de baseado’

Rapper revelou existência da profissão que o acompanha diariamente em entrevista para o The Howard Stern Show

Onde mando meu currículo? (risos) Snoop Dogg revelou em entrevista ao The Howard Show que tem um profissional que enrola seu baseado. E não parou por aí, o rapper ainda contou que o salário do profissional é mais alto do que o de muita gente por aí.

De acordo com o próprio cantor, o salário está entre US$40 mil e US$50 mil por ano. A vaga é em tempo integral, afinal, a pessoa deve estar o tempo todo acompanhando o cantor para ela dar aquela relaxada quando precisar.

As vantagens vão brilhar os olhos de quem curte uma “verdinha”, porque o profissional terá todas as viagens pagas para acompanhar o rapper e além disso, poderá fumar o quanto de cannabis quiser, sem restrições.

“Se você é ótimo em alguma coisa que eu preciso, eu vou te contratar”, disse Snoop. Basta manter a caixinha de ilícitos do cantor abastecida, organizada e com os becks já enrolados.