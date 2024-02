Site afirma que filho da cantora gospel Eyshila é internado em clínica espiritual

Dizem as más línguas que Lucas Santos, filho da cantora gospel Eyshila Santos e do pastor Odilon Santos, foi internado em uma clínica espiritual em Minas Gerais. De acordo com as fontes da Assembléia de Deus, que conversaram com o Fuxico Gospel, o jovem de 23 anos estaria em tratamento na Igreja Batista da Lagoinha.

Luca estava morando nos EUA há cinco anos e atuava como drag queen, se assumindo gay para a família e sua personalidade como Peridot.

Ele chegou a abrir um Only Fans na época, mas encerrou o seu perfil nas redes após desembarcar no Brasil no ano passado.

Lucas teria sido aconselhado a passar um tempo longe da internet e do celular, já que o ambiente em que se encontra é próprio para criar uma conexão mais profunda e refletir sobre a vida.