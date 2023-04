Sindicato dos jornalistas pretende abrir uma ação contra a TV Globo

Essa ação será movida devido à demissão em massa de jornalista que a emissora está fazendo na última semana.

Amores, se a TV Globo estava achando que iria demitir mais de 50 jornalistas de uma só vez e isso passaria em branco, ela está muito enganada. Após esse triste episódio de demissão em massa, na área do jornalismo, a Federação Nacional dos Jornalistas se juntou com os sindicatos de São Paulo, do Rio de Janeiro e do Distrito Federal e decidiu que moverá uma ação contra a emissora.

Em nota, que foi divulgada no site oficial da Fenaj, o presidente do Sindicato dos Jornalistas de São Paulo, Thiago Tanji, declarou que uma nota de repúdio não será o suficiente para combater o desmonte que essas demissões causaram na profissão.

“Não basta realizarmos as notas de repúdio contra as demissões. Iremos nos organizar com a categoria para resistir coletivamente às demissões e garantir dignidade a todas e todos os profissionais da Globo… Fica evidente também a posição etarista da empresa, com a demissão sumária de profissionais com décadas de experiência”, notificou.

Dentre os nomes que foram demitidos pela emissora, podemos citar os grandiosos Fabio Turci, Cesar Galvão e Marcelo Canellas.