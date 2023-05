Simony recebe alta hospitalar e recebe declaração de Preta Gil

Cantora foi diagnosticada com câncer de intestino em agosto de 2022 e há pouco disse que tinham iniciado uma nova fase no seu tratamento contra a doença

Contei a vocês que Simony tinha usado suas redes sociais para contar detalhes sobre sua nova fase do tratamento de câncer. Acontece que ela recebeu alta hospitalar e não deixou de dividir a notícia com os seus fãs por meio do Instagram, onde recebeu diversas mensagens de amor e apoio. Para quem não sabe ela travou uma batalha contra o câncer de intestino desde agosto de 2022.

“Passando aqui para avisar vocês que eu já estou indo para casa. Graças a Deus. Está tudo certo, estou saindo daqui agora, só aguardando o carro chegar e já vou para casa”, disse ela em vídeo publicado nos Stories.

Preta se declarou para a cantora dizendo: “Te amo” nos comentários. Além disso, outros famosos comentaram a publicação. “Vai com toda força e fé! Te amamos”, disse Ivete. “E linda como sempre”, completou Francisco Gil, filho de Preta. “Vai dar muito certo, força”, comentou Mônica Martelli. “Vibrações de amor e saúde com fé em sua cura”, escreveu Adriana Lessa.

A cantora ainda aparece cantando em um vídeo ainda no hospital. “Quem canta seus males espanta! Essas lindas trazem a música aqui para nós nesse momento tão difícil, doloroso… E eu resolvi passar assim, confiante, em paz e acreditando em Deus, porque ele é bom o tempo todo”, escreveu ela na legenda das imagens. Nos comentários, a artista recebeu o apoio de Preta Gil, que também está lutando contra a doença. “Te amo”, escreveu a cantora.