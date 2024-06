Simony ganha carro de luxo e diz que vai devolver: “Nem aí para coisas materiais”

Simony recebeu um presente caríssimo de um admirador secreto. Sem descobrir quem lhe enviou uma BMW novinha em folha, ela usou suas redes sociais para dizer que não vai ficar com o presente. A cantora disse que os bens materiais não lhe enchem os olhos e que ela pretende devolver o carro.

“Meu aniversário tá chegando, estou acostumada a receber flores. Agora carro? Nunca recebi. Ainda mais anônimo. Se até amanhã não se manifestar eu vou devolver. A portaria ligou e disse entrega de um presente, eu liberei ué, chegou o carro em um guincho”, a cantora revelou o motivo inusitado e contou como foi receber o presentão. Nos comentários, os seguidores da artista especularam sobre o admirador misterioso.

Mais tarde, Simony publicou uma nova foto e compartilhou uma reflexão, mas não voltou a mencionar seu carrão e deu uma nova sugestão de presente: “Sabe o que tem valor hoje pra mim? A vida, as coisas simples. Viajar com meus filhos, almoçar com minha mãe, curtir meus cachorros, e ser exemplo e força pra quem está passando por um câncer”, disse.

“Eu não tô nem aí pra coisas materiais. Nada do que tenho salvaria minha vida. Deus me deu uma missão, eu e o Vencer o Câncer vamos até o fim e vamos lutar por vocês. Se você quiser me dar um presente de aniversário, faça uma doação para @vencerocancer isso vai ser meu maior presente”, disse a famosa, que enfrentou um câncer de intestino.