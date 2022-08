Simony é diagnosticada com câncer no intestino

E estamos torcendo para o seu tratamento, se Deus quiser irá ocorrer tudo bem. Hoje, 03, a cantora Simony de 46 anos, publicou em suas redes sociais um vídeo ao lado do médico Dr. Fernando Maluf, informando os seguidores que foi diagnosticada com câncer no intestino: “Por conta de uma íngua, eu fui fazer os meus exames, que é importantíssimo. A colonoscopia que eu nem sabia que a gente precisava fazer, a partir dos 45 anos. Por esse exame eu descobri o câncer.” Declarou Simony.

Ela também contou está confiante com o tratamento: “Eu estou muito forte e confiante”. Dr. Fernando contou que o câncer é no fim do intestino próximo ao ânus e precisará de tratamento de quimioterapia e radioterapia nos próximos meses. A doença só pôde ser descoberta após a cantora perceber um gânglio na virilha.