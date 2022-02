Simony o que significa isso?

Não tem como defender o look das irmãs Wilson, em ‘As Branquelas’

Quero deixar claro que a cantora fez parte da minha infância, aloca, não sou tão velha assim, mas esse look não dá para defender. Sabe aquele vestido de ganso do filme ‘As Branquelas’? A gata mirou nas referências das plumas e acabou acertando o ganso.

Qualquer relação é mera coincidência

Estava eu, olhando o Instagram da Tia Crey, quando me deparo com esse vídeo bizarro. A magnífica Tia Crey, referência de moda internacional, acha que mais parece um modelito da Joelma do Calypso (antes fosse). Eu acho que ela está mais na referência de Britt e Tiff do filme.

Simony, amor, se você vestisse as roupas lindíssimas do Império do Brás estaria mais bem vestida. Por favor, Império do Brás ajuda a pobi da Simony.