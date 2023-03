Simone sobe no palco e ajuda cantora com microfone quebrado em show

Cantora May Passos passou o maior perrengue ao abrir o show de Mari Fernandez nos EUA, mas contou com ajuda

Simone não deixou a fama subir à cabeça e ainda hoje entende as dificuldades de quem está começando na carreira da música. A musa saiu do seu camarim para ajudar May Passos que teve um problema com o microfone ao abrir o show de Mari Fernandez nos EUA.

O show aconteceu na cidade de Orlando, Flórida na quinta (02) e Simone saiu do camarim e subiu no palco para acalmar a cantora. May se emocionou ao dividir o palco com a morena.

Um passarinho verde ainda me contou que o show seguiu bem animado depois que Simone subiu no palco e segurou a barra.