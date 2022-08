Simone e Simaria se cumprimentam em festa sobrinho, Henry

Simone foi embora mais cedo de festa de Henry Diniz, seu filho mais velho

Eita, meninas, preparadas para mais bafo? Simone e Simaria está na boca do povo há algum tempo, isso nós sabemos e sabemos também que ontem (04) teve aniversário na família da dupla sertaneja. As irmãs estiveram presentes na comemoração e mesmo Simone indo embora mais cedo, as duas se cumprimentaram.

Para quem não sabe, Simaria está longe dos palcos há algum tempo e Simone têm tido que arcar com os compromissos da dupla. O futuro ainda é incerto para a dupla, mas já sinto que vem reconciliação por aí.

O aniversário em questão foi de Henry, filho mais velho de Simone, e mesmo que muita gente desconfie que a mãe tenha deixado o evento por causa da irmã, as duas se cumprimentaram normalmente na parte externa da festa.