”A gente conversou, nos entendemos e nos desculpamos”, revela Simone após briga com Simaria

Briga de Simone e Simaria no ‘Programa do Ratinho’ não ficou de fora dos assuntos da coletiva de imprensa da dupla

Tá pensando que os assuntos acabam assim, do nada? Jamais! Alguns até vão parar em coletiva de imprensa. Foi o caso da briga que a dupla Simone e Simaria protagonizou no ‘Programa do Ratinho’. Na coletiva que aconteceu ontem (10) Simone disse que as duas se entenderam e se desculparam.

“É claro que depois de resolvermos o que tínhamos para resolver, a gente conversou, se entendeu e nos desculpamos. Até porque nós somos dois seres humanos, duas irmãs que amam incondicionalmente uma a outra”, disse Simone.

“Até mesmo esse excesso de proteção nos faz errar. É barra, viu? Show, divulgação […] é isso gente! Somos normais; nós choramos e sangramos também”, complementou Simaria na fala de Simone.

Simone teria interrompido Simaria na sua parte da música, porque a irmã estava rouca, tudo isso aconteceu na gravação do programa do Ratinho. “Pra desafinar, é melhor não fazer porque você tá rouca. Eu estou poupando a sua voz, é um cuidado”, disse Simone para a irmã, que rebateu: “Eu acredito que eu sou capaz de fazer isso. Então, eu vou fazer”.

A coletiva de imprensa aconteceu para divulgação do novo trabalho da dupla sertaneja, ‘Bar das Coleguinhas 2’, a turnê que vai percorrer todo o Brasil com as duas cantando as mais famosas canções da dupla. Eu amo!