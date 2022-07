Simaria exige dinheiro de shows mesmo não subindo nos palcos

Na visão da irmã Kardashian ela tem participação em tudo

A história não para e acontece diante dos nossos olhos, a treta entre as irmãs Mendes, Simone e Simaria, está longe de acabar. Simaria, mesmo não participando dos shows junto com a irmã, tem exigido seu cachê, argumentando que tudo que aconteceu na vida das duas tem sua parcela de participação e “papel principal”.

É importante ressaltar que desde o dia 16 de junho, Simone tem feito os shows da dupla sozinha, honrando o compromisso em nome da irmã, que não está mais nos palcos. A primeira apresentação solo aconteceu no interior do Rio de Janeiro, na festa do Tomate em Paty Alferes.

Depois disso Simaria ainda parece algumas vezes, mas longe de fazer o show completo como de costume. Simone chegou a tirar a menção da irmã do seu user no Instagram, deixando apenas o seu nome.

Sinto cheiro de carreira solo e briga na justiça, afinal, Simaria se coloca como peça chave na carreira de Simone.