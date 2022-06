Simone e Simaria aparecem em foto juntas e agitam a web

A foto das coleguinhas em momento afetuoso alegrou e repercutiu muito nas redes

É minha gente, será que depois de tantas fofocas vazadas, entrevistas polêmicas, indiretas de lá pra cá, as coleguinhas se acertaram ? O perfil oficial da dupla @simoneesimaria surpreendeu a todos, publicando na manhã desta terça-feira (21), uma foto das duas ao natural.

Sem muita produção daqueles figurinos bafos, que as duas amam ostentar, apenas irmãs em momento afetuoso, posando para o clique com a seguinte legenda: “Bom dia família! Uma terça de muita luz!”.

Bem natural como a luz do dia. Aloka! Mas será que essa publicação apenas quis amenizar a situação das mocinhas? Como vocês sabem, a cantora Simaria está afastada por motivos de saúde dos palcos, e quem assumiu o comando foi a irmã Simone.

Em busca de recuperação, Simaria divulgou nas redes sociais na noite de ontem (20), vídeos de uma consulta médica com a fonoaudióloga Leny Kyrillos, que explicou aos fãs que a voz da coleguinha anda sobrecarregada. Minha gente, Simaria avisou durante a entrevista para o Léo Dias na semana passada, que não ia mais se calar. E agora, a nossa coleguinha está em busca de saúde para voltar com tudo novamente e ao lado da irmã com quem divide os palcos e a vida há muitos anos, como demostra esse clique nas redes sociais.