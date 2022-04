”Fiz umas 4, 5, 6, sei lá quantas”, revela Simone sobre lipos e cirurgias plásticas

A cantora já falava sobre sua relação com o corpo em seu canal no Youtube, mas só agora sabemos a quantidade de cirurgias que Simone fez

BA-BA-DO, Simone, da dupla Simone e Simaria já perdeu a conta de quantas lipos fez no corpo nesse processo de aceitação, que a gata tanto fala em seu canal no Youtube. Em entrevista para o ‘PodDelas’ a morena contou que já perdeu as contas de quantas foram.

“Fiz umas 4, 5, 6, sei lá quantas, já fiz bastante, mas nunca fiz HD, porque HD é para quem é magrinho e organizado a gente é na luta”, contou Simone.

Em vídeo no seu canal do YouTube, Simone teve uma conversa sincera com seus fãs sobre seu corpo. “Tentei muitas coisas para emagrecer, remédios, dietas, fiz tudo que estava ao meu alcance. Inclusive fiz uma cirurgia e perdi uns bons quilos, mas infelizmente voltei a engordar”, relatou.

Simone em vídeo sobre plástica (Foto: Reprodução/YouTube)

Simone conta que chegou a pesar 87 quilos e que esse peso era muito para ela que tem 1,52 de altura. Depois de muitos processos, em remédios falsos que usavam a imagem da cantora, e muitas dietas, Simone conseguiu perder 13kg, ressaltando um excesso de pele.

“Ficou um excesso de pele muito grande e não ficou legal, conversei com meu médico de Fortaleza Jorge Cambraia, ele vai cuidar de mim”, disse em seu canal.

Simone não deixou de puxar sardinha para o lado do marido que gosta quando a mulher fica organizadinha. “Para nós ficarmos organizadinha, para ficar tudo sob controle, marido gosta”, brincou a cantora.