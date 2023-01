Simone opina sobre Simaria: “Eu devo a ela muito do que sou hoje”

Cantora esteve no ‘Domingão’ e não deixou de falar sobre sua relação com a irmã após o término da dupla

Por onde Simone passe, ela sempre será questionada sobre Simaria. Ontem (15), no ‘Domingão’ a cantora teve que enfrentar o “fantasma” de frente e dar a sua opinião sobre a irmão, não medindo esforços para rasgar seda para ela.

Luciano Huck perguntou: “Mas vocês estão brigadas? O convívio familiar continua vivo e só o convívio profissional que foi descontinuado?”. Então, Simone contou: “Você conhece a música do Gusttavo Lima que diz: ‘Lembrei que estou bloqueada..’. Tem que dar risada. Eu vou deixar bem claro que ela é a razão da minha vida, ela é o amor da minha vida. Eu devo a ela muito do que sou hoje”.

Simone ainda mandou um recado para a irmã: “Então, se ela estiver triste comigo por algum motivo, me perdoe. Eu não sei… Mas a minha porta, o meu celular, a minha casa, meu amor, pra você sempre vai estar de pé, porque você é uma das coisas mais importantes que tenho na minha vida”, declarou.

“Eu tive que querer. [risos] Na vida da gente, a vida é feita de ciclos. E o meu e da minha irmã chegou. Ela não queria mais continuar cantando e ela está muito feliz da forma que ela está. Ela está com os filhos dela, que é uma coisa que ela queria muito. E eu gostaria de permanecer fazendo o que eu faço, que é continuar cantando. Eu entendi que é música me move, é meu combustível de alegria, eu amo estar no palco, e eu não poderia parar, não conseguiria me ver sem cantar”, disparou.