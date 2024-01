Simone Mendes passa por cirurgia plástica e revela detalhes

Olha ela! Simone Mendes está sempre investindo nos procedimentos estéticos para manter a beleza lá em cima! A cantora contou detalhes sobre sua última cirurgia e só revelou detalhes depois que já tinha recebido alta e estava de repouso em sua casa em Fortaleza.

Ela contou que fez uma cirurgia plástica no abdômen com laser contra a flacidez, e também mexeu no seu umbigo. “Você deve estar se perguntando: por que Simone está com essa roupa? Eu estou hoje aqui com o meu médico, Jorge Cambraia, que cuida de mim há pelo menos uns 9, 10 anos. Hoje, a gente fazer algumas coisas”, disse ela.

Então, o médico contou que a cirurgia plástica dela seria simples e apenas para melhorar a aparência da pele. “Algumas coisas bem pontuais, uma cirurgia bem menor do que a que a gente fez da última vez, que a gente precisava fazer correções estruturais. Você tinha tido a Zaya há pouco tempo e a gente precisava ser mais invasivo e ajeitar coisas mais estruturais da parede abdominal e das mamas. Dessa vez, a gente vai fazer uma coisa mais simples, basicamente para a gente melhorar a qualidade da pele. O processo de gestação e perda de peso distende a pele e deixa a pele mais fina, mais propensa a flacidez e estrias”, declarou.

“Eu fiz a cirurgia anteontem. Eu sou daquelas que prefiro mostrar depois que está tudo ok. Estou bem, estou ótima, graças a Deus. Estou aqui me recuperando dos reparos que eu fiz, das minhas plásticas”, declarou.