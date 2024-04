Simone Mendes faz convite a Pabllo Vittar após regravação e fala sobre turnê

Todos nós estávamos ansiosos para ver detalhes sobre os sucessos de Pabllo Vittar em Batida Tropical, ainda hoje o álbum será lançado e Simone já estava com os olhos bem aberto para a regravação de ‘São Amores’, canção da época que cantava com sua irmã, Simaria. Ela ainda deu detalhes sobre a sua turnê na europa.

“Eu acho incrível, a Pabllo é um talento lindo que o nosso Brasil tem, sou muito fã, e saber que ela vai gravar uma canção que fez tanta história e marcou também a minha história é um prazer e eu vou ficar muito feliz”, diz a cantora, que descobriu a regravação para o álbum Batidão Tropical Vol. 2 durante a entrevista, ressaltando que quero um feat com a drag.

Simone ainda falou sobre sua turnê, que aconteceu em fevereiro. “Foi a coisa mais linda do mundo. Soud soud out [ingressos esgotados] como aqui na Villa Country, fiquei muito surpresa de receber o carinho de toda a Europa e em breve estarei de volta porque já tem muita gente querendo me ver novamente. Estou aqui pra fazer a alegria do povo e estou muito feliz com tudo que tá acontecendo na minha carreira”, conclui.