Simone Mendes é surpreendida com festa de aniversário em seu jatinho

Simone Mendes foi surpreendida com uma festa em seu jatinho particular. Chique, né? A cantora mostrou a surpresa dentro da aeronave por meio dos seus stories no Instagram. Vale ressaltar que ela completa 40 anos hoje, sexta (24).

“Aí você chega para viajar, tô aqui na porta do avião, e olha que coisa mais linda que prepararam pra mim. Uma festa de aniversário ao vivo, meus amigos. Tem que respeitar. Obrigada, miglos. Começou brincadeira, vamos comemorar. Gostei”, disse ela ao ver a surpresa.

Vale lembrar que Simone revelou recentemente em entrevista ao jornalista Leo Dias que realizou seu sonho de ter um jatinho particular. Ela vendeu o que dividia com a irmã após o fim da dupla. “Realizei hoje esse sonho. Comprei a minha asa dura [avião]. Eu comprei porque depois da dupla, o que tinha teve de vender. Foi uma bênção porque quando chega num ponto da carreira […] estar saindo dos shows e estar no aeroporto em filas, fica difícil ficar sempre disponível [pro fã]”, contou.