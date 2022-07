Simone muda seu nome no Instagram, tirando referência com Simaria

O user antigo da cantora fazia referência com a irmã, Simaria

O babado vem à cavalo e nós estamos prontinhas para fofocar diante a tudo que acontece na vida dos famosos. Simone mudou o seu nome no Instagram, tirando a referência que fazia para a irmã, Simaria.

O @ antigo da cantora era ‘Simoneses’ e agora podemos encontrar o nome de ‘Simonemendes’. Parece que a treta encorpou e tomou ainda mais forma, mas tudo está acontecendo debaixo dos panos, porque nós não ficamos sabendo de novas atualizações na treta.

Parece que o “grito de liberdade” de Simaria no ‘Programa do Ratinho’ foi mesmo uma liberdade de Simone, que não deita para as pirraças da irmã.

Cheiro de carreira solo? Talvez…