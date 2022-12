Simone fala sobre o final da dupla: “Eu fiquei sem saber de fato o que houve”

Cantora contou que só ficou sabendo o que estava acontecendo depois que se dispôs a uma conversa com a irmã que indicava o final do ciclo

Olha ela! Simone deu a cara a tapa e mostrou que não esconde os detalhes do fim da sua dupla com Simaria. A esposa de Kaká contou que não sabia bem o que estava acontecendo até que pode conversar com a irmã que já indicava o final do ciclo da dupla. Simone ainda diz que o que importa é que ambas estão felizes.

“Eu fiquei sem saber de fato o que houve até que nós tivemos uma conversa e houve o fim do ciclo. Mas a melhor coisa disso tudo é que ela está feliz, eu estou feliz. Cada uma vivendo o que quer viver porque nós somos maiores [de idade], somos grandes, mães de família… e isso está tudo certo”, disse.

A musa ainda disse que ficou 10 anos ao lado da irmã e demorou um pouco para entender que poderia seguir sozinha. “Às vezes a gente acha que não consegue viver sem outro, às vezes até em relacionamento, e aí, a vida vai prega uma peça. E você fala assim: ‘opa, não, não acabou por aqui. Há uma vida pela frente’”, afirmou.