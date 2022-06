Simaria dispara no Twitter: “Deus não nos dá provações maiores que as nossas forças”

Depois de treta no final de semana com Simone diante a atraso em show, a morena usou o Twitter para agradecer as mensagens dos fãs

Eita minha gente, o buraco é mais embaixo e rendeu pano pra manga a treta de Simone e Simaria que começou a vir à tona no ‘Programa do Ratinho’, daí em diante, foi só ladeira abaixo.Esse final de semana tivemos atualizações no caso (risos) com atraso de Simaria em show e troca de farpas entre as duas no Twitter.

“Tem uma frase que eu carrego comigo sempre e é essa aqui: ‘Deus não nos dá provações maiores que as nossas forças’”, escreveu a cantora

Tem uma frase que eu carrego comigo sempre e é essa aqui



“Deus não nos dá provações maiores que as nossas forças” — Simaria faz 4.0 (@SimariaMendes) June 13, 2022

Alguns apostam que o comentário tenha relação com o atraso da cantora em show, deixando Simone sozinha no palco para cantar os grandes sucessos da dupla. O show aconteceu em Caruaru e a esposa de Kaká não deixou de demonstrar a insatisfação com o atraso.

Simone canta sozinha em Caruaru após atraso de Simaria por passar mal e público reage pic.twitter.com/xXYh6BtjDL — Fala Genefax (@FalaGenefax) June 12, 2022

A “Kardashian” recebeu o apoio de fãs e amigos pela rede do passarinho azul. Esse quebra-cabeça está muito confuso…

você é maravilhosa e Deus é com você, viu?! apenas confie nEle 🤍 June 13, 2022

Saiba que nós te amamos, são mais de 18 anos seguindo, e amando seu trabalho, sou muito grato pelas vezes que conversamos e sempre me aconselhou . Tenho muito carinho, e admiração pela pessoa que vc é. Vc é uma rocha, escolhida por Deus ! — Ravel | 🦂 (@Raveloliveirah) June 13, 2022

Aguardo mais atualizações sobre o caso, que sei que tem muita água para passar debaixo dessa ponte ainda.