Simaria investe em fotos sensuais nas redes sociais e manda recado: “Quem não gosta, para de me seguir”

Em entrevista para a Revista Caras, a artista contou que gosta de mostrar o corpo enquanto é jovem e bonita

A web vem notando uma Simaria diferente do que conheciam quando a musa ainda fazia dupla com sua irmã Simone Mendes. Em entrevista para a revista Caras, ela contou que vai continuar mostrando o seu corpo nas suas redes sociais, afinal, é “jovem, gata e bonita”.

“Eu vou deixar para mostrar esse corpo maravilhoso quando eu ficar velha? Vou mostrar agora, enquanto sou jovem, gata, bonita”, iniciou.

A cantora ainda fala sobre a sua relação com a moda e as roupas que gosta de vestir. “Eu não me preocupo com as críticas, não. Tem uma coisa que eu acho F… não é por causa de um decote, da minha saia curta, não é por causa disso que você pode me julgar ou pode me invadir… uma roupa não diz nada sobre você, sobre o seu caráter. É só a forma como você gosta de se vestir, de se sentir bonita”, completou.

“Eu me sinto linda! Então, se eu me sinto bonita, tem que levar isso pra jogo mesmo, enquanto eu sou jovem. E a galera que não gosta, para de me seguir e vai ver outra coisa… se não gosta de me ver gata, brilhando, mimosinha, vaza!”, finalizou.