Simaria diz se está solteira e se voltou a falar com Simone Mendes

Simaria quebrou o silêncio e falou sobre sua vida pessoal, envolvendo Simone Mendes, sua irmã, e sua vida amorosa. Vale ressaltar que fazia tempo que a cantora não dava as caras para contar sobre sua vida para os fãs e seguidores.

“Sim. Essa é a pergunta mais frequente…”, riu Simaria ao falar que não está comprometida. É bom lembrar que desde o fim de seu casamento com o pai de seus dois filhos, o empresário espanhol Vicente Escrig, ela não apareceu com ninguém.

Além de falar sobre a vida amorosa, a cantora abriu o jogo sobre sua relação com a irmã. “Falo sim bilú…”, chamou o fã com o apelido carinhoso.

Sem dar mais detalhes, ela plantou uma pulga atrás da orelha das fofoqueiras do Leblon. Aliás, foi o tópico do meu chá das 5 com as madames.