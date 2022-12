Simaria dispara sobre vida amorosa: “Correndo atrás de bola”

Cantora abriu uma caixinha de perguntas e mandou a real para quem quisesse perguntar sobre sua vida pessoal

Um livro aberto? Simaria mostrou que não tem medo dos comentários sobre sua vida pessoal, principalmente a amorosa. A musa abriu uma caixinha de perguntas e respondeu as dúvidas dos seus fãs diante de seu amores e possíveis affairs.

“É verdade que você já tem um novo amor?”, questionou. E a cantora fez questão de, com muito bom-humor, garantir: “Ultimamente só estou correndo atrás de bola”, contou.

A musa ainda disse que está com diversos projetos em mente para o ano de 2023 . Vale frisar que ela terminou no papel do seu ex-marido Vicente Escrig.