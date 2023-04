Simaria chuta o balde e abandona negociações com sua irmã, Simone

As duas chegaram muito próximo de assinar uma coleção de óculos e relógios, mas a irmã mais velha desistiu das negociações após o fim da dupla sertaneja

O mercado publicitário vai à loucura com a procura dos artistas. Aloca! Simone e Simaria deram o que falar quando acabaram com a dupla sertaneja que tinham e Simone seguiu a carreira solo. Acontece que muitos processos estavam envolvidos na dupla, como as negociações com uma marca para que assinassem uma coleção de óculos e relógios.

Simaria desistiu da coleção após o fim da dupla e o resultado catastrófico pode ser visto nas prateleiras de algumas lojas, porque os produtos são assinados por Simone, mas tudo tem a cara de Simaria. Simaria até estava bem animada com a coleção, mas desistiu depois do final da dupla e deu o aval para os produtos fossem lançados pela Chilli Beans, de acordo com o Notícias da TV.

A assessoria de Simaria contou que não houve quebra de contrato. “Houve uma negociação no ano passado, e ela começou a criar algumas coisas, mas veio a dissolução da dupla”, disseram. Simaria ainda recusou a proposta de uma linha só dela, porque está trabalhando na carreira solo.