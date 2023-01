Simaria aumenta rumores de possível ida ao BBB23: “Será?”

Cantora comentou o boato e animou os fãs nas redes sociais na reta final para início do reality da Globo

O BBB vem aí e não sabemos ainda quais serão os participantes do Camarote e da Pipoca, o que sabemos é que a web se anima com os possíveis participantes do reality da Globo. Simaria foi citada como uma possível participante e ainda usou as redes sociais para alimentar os boatos que correm soltos.

No sábado, um perfil de fãs fez um VT como se ela estivesse indo para o BBB, deixando os fãs daquele jeitinho… “Alô, Big Boss, tamo chegando! O nome da nossa cantora Simaria Mendes é super comentado pelo público para estar no camarote do ‘BBB’, será que vem aí?! Conta pra gente aqui, se você gostaria de vê-la no reality e o que acharia que ela ia aprontar por lá”, escreveu o perfil.

Simaria ainda provocou: “Será, meu Brasil?”.