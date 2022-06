Ex-marido de Simaria exige que a cantora pague metade do aluguel de sua casa para ele

Vicente Escrig alega que ele tem metade da casa que a cantora mora e ainda recorre a meios legais

É minha gente, depois que Fabíola Reipert contou que o motivo que estava fazendo Simaria perder o sono era seu ex-marido, Vicente Escrig, a gente teve ainda mais certeza disso com os fatos que Léo Dias jogou aos 7 ventos. O jornalista contou que o ex pede que Simaria pague metade do aluguel da casa para ele, já que ele alega por meio de artifícios legais que tem direito a metade da residência.

O pedido de Vicente foi negado pela Justiça (receba!). A Justiça alega que primeiro tem que ocorrer a partilha de bens depois que o fim do casamento seja decretado por lei e assinado entre ambas as partes. A residência que está em jogo foi comprada por Simaria em 2018, por R$2,9 milhões.

“Para evitar eventual superveniência de dano grave ou de difícil reparação, concedo a liminar para afastar a imposição de pagamento de aluguéis em razão do afastamento do lar conjugal, observando-se que o imóvel serve de residência da família (mãe e filhos), devendo, se for o caso, ser partilhado no momento oportuno, ocasião em que o conjunto probatório já deverá estar formado”, dizia a decisão do tribunal diante do pedido de Vicente.

Ainda volto para contar mais disso, porque para mim isso está longe de acabar, a gente sabe como é, né?