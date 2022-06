Depois de indiretas e atrasos em show Simaria comemora 40 anos

Vida de Simone e Simaria parece bem tumultuada, mas a irmã “Kardashian” não deixará os 40 anos passarem em branco

Hoje é dia de festa para Simaria, da dupla Simone e Simaria. A musa antecipou as comemorações, afinal, só faz aniversário no dia 16, para quarentar em paz e hoje, segunda (13), a Vila Olímpia em São Paulo vai encher de famosos amigos da cantora. De acordo com a jornalista Fábia Oliveira, do site ‘Em Off’ a festa será chamada de “Villagio JK”. A dúvida que não quer calar é: será que Simone vai comparecer à festa?

Os convidados deverão seguir o dress code da noite, apostando em um pretinho básico ou branco, como pede no convite. A entrada no ambiente será monitorada por uma lista de convidados escolhidos a dedo pela cantora.

De acordo com Fábia a mulher não deixou de ser empresária nem na hora de comemorar os seus 40 anos, fechando parcerias com marcas parceiras da dupla, entre elas: uma cervejaria, uma marca de sapatos e uma de cosméticos (alô, galera do skincare).

Já quero todos os kikikis na minha mesa A-GO-RA, principalmente sobre a presença da irmã, Simone… Será que ela vai? Se curiosidade matasse eu estaria MOR-TA.