“Sim esse dia chegou, fui desligada essa manhã do balé”, declara Hadassa Baptista

Time de bailarinas do Faustão na Band foi todo dispensado da emissora e desabafaram na internet

Se nós fomos pegos de surpresa diante da demissão de todo o balé do Faustão na Band, imagine as próprias bailarinas… Hadassa artista usou as redes sociais para comunicar a sua saída da emissora e agradeceu todo o aprendizado que teve junto às suas colegas de trabalho.

“Sim, esse dia chegou, fui desligada essa manhã do balé, na verdade o balé inteiro foi desligado. Estamos ainda tentando entender, mas sabemos que Deus está no controle de tudo!”, escreveu.

A musa não deixa de frisar que foram dias de muito aprendizado junto a equipe e o restante do balé. “Nós do balé e toda equipe nos esforçamos muito todos os dias pra entregar o melhor programa pra vocês!”, disse.

“Sou grata a Deus por ter me dado essa fase, e por ter me trazido pessoas fantásticas! Toda gargalhada dada naquele palco vai ficar pra sempre em mim. Foi lindo! Obrigada”, agradeceu.