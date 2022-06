”Pra que viver sofrendo se você pode viver contente?”, questiona Silvio Santos

Sisi falou sobre transexualidade no seu programa ao receber drag queens

Meus caros, Silvio Santos é realmente um apresentador de sucesso e a gente tem cada vez mais certeza disso com o Programa Silvio Santos nas noites de domingo. Ontem (12) o apresentador defendeu a transexualidade aos receber dragqueens no palco do programa.

“Mas você está verificando que os anos estão passando e você está se sentindo uma menina, você está sofrendo. Se você quer se livrar deste sofrimento e se a ciência permite, você faz a transformação e fica feliz”, disse Silvio.

A drag que estava sendo entrevistada por Silvio ainda pede que o auditório aplauda o apresentador: “Silvio, você está sendo um serviço grandioso para o Brasil”, disse.

Silvio Santos falando sobre transexualidade na edição de hoje do seu programa: "Se você quer se livrar desse sofrimento e a ciência permite, você faz a transformação e fica feliz!" pic.twitter.com/csGqU6ZRrn — PAN (@forumpandlr) June 13, 2022

Não é de hoje que o SBT é uma das emissoras, senão a única, que faz questão de levar a diversidade para dentro de sua grade. A gente ama, Sisi!