Silvio Santos inventou história para não dar entrevista para Jô Soares

Humorista contou em entrevista no ‘Programa do Porchat’ de 2018 que convidava Sisi diversas vezes

Não posso negar que Jô Soares foi um dos grandes nomes do humor no Brasil. O humorista contou em entrevista ao ‘Programa do Porchat’, em 2018, que convidava diversas vezes Silvio Santos para ir em seu programa, mas que ele sempre inventava uma desculpa. Jô chegou a dizer que ele inventou a história de uma cigana em Orlando.

“Quando eu parei na Globo eu disse, vou tentar mais uma vez: ‘Seria lindo, já que você quem possibilitou a existência desse programa, seria bonito terminar com você dando essa entrevista’. Foi aí que ele contou a história da cigana.

O humorista contou que Silvio disse a ele que conheceu uma cigana em Orlando que lhe contou que o dia que ele desse uma entrevista, morreria no dia seguinte, claramente uma desculpa para não dar entrevista alguma.