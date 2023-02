Silvia Pfeifer pede por trabalho na TV: “Queria fazer mais novelas”

Atriz está no ar com ‘O Rei do Gado’ e disse que não pintam mais convites, mesmo ela gostando da dramaturgia

Xiii gente, se está ruim pára Silvia Pfeifer, imaginem para nós. Aloca! A atriz fez um pedido para voltar para a televisão brasileiras, dizendo gostar muito da dramaturgia, mas que não rola um convite há tempos. Em entrevista ao site F5 ela afirmou que seus últimos trabalhos foram na Record. “Meus últimos trabalhos foram na Record , mas tem um tempinho que não pinta um convite. Queria fazer mais novelas, sabe? Gosto muito de teledramaturgia. Sinto falta”, disse. Silvia ainda diz que está otimista para que o convite venha. “Não sei o que acontece, não convidam, mas eu sou otimista e espero um convite. Se a Globo me chamar? Claro que eu aceito”, disparou.