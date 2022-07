Silvia Abravanel conta que já brigou com Yudi por causa de corte de cabelo: “Ele peitou o Silvio”

Apresentadora era diretora do ‘Bom Dia & Cia’ na época

A gente nem imaginava que o fogo pega no parquinho de gravações e estúdios das emissoras, mas Silvia Abravanel deu um gostinho do que é um bom teretete dos bastidores. A filha de Silvio Santos contou que já teve uma discussão com Yudi Tamashiro quando ele era apresentador do ‘Bom dia & Cia’.

A apresentadora contou em entrevista ao ‘Programa de Todos os Programas’ que Yudi cortou o cabelo sem autorização. O clima esquentou entre os dois e Silvia chegou a dizer que o rapaz peitou Sisi. “Tive uma briga com Yudi porque ele peitou o Silvio, gente! Ele cortou o cabelo dele e não quis ir no camarim”, contou.

“A gente tem que ter autorização do Leon para tudo. ele simplesmente resolveu cortar o cabelo, cheguei para ele e perguntei: ‘Menino, o que você fez?”, disse ela contando que Silvio Santos edu para falar com o ,menino que se negou a ir até seu camarim.

Silvia ainda conta que poderia perder o emprego por causa das “brincadeiras” de Yudi. “Era meu emprego que estava no jogo, aquele dia a gente brigou, ele me desrespeitou e desrespeitou toda a chefia”, disse.