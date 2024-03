Silvia Abravanel revela que ex-namoradas de Gustavo Moura usam perfis fakes para atacá-la

A diferença de idades de Gustavo Moura e Silvia Abravanel é algo que tem chamado a atenção dos haters do casal. Em entrevista à Revista Caras, a filha de Silvio Santos contou que acaba sendo atacada por ex-namoradas do cantor que fazem fakes para ofendê-la.

Silvia revelou que o assunto diferença de idade foi logo debatido entre o casal. “Já falei para ele a idade que eu tinha. Aí, ele falou: ‘Nossa, pensei que você tivesse 40’. Eu falei: ‘Muito obrigada por isso’. Aí, ele falou: ‘Mas idade não é problema para mim, mesmo porque você não aparenta (a que tem)’. Mas eu disse: estou falando para você porque tenho 17 anos a mais que você. Ele tem 35 e eu, 52. E as exs (namoradas) dele já vieram me bombardeando através de fake, me chamando de coroa. A internet fala muito isso. Só que ele fala que a idade não importa”, ressalta.

A apresentadora confessa que se sente muito jovem de espírito. “Não que eu me faço de jovem, mas sinto que sou assim. Trabalho com criança, o meu universo é esse. Mas se tenho que sentar, colocar um terninho e conversar sobre um assunto série, também sei fazer isso. E ele, a mesma coisa. O que os outros falam, é problema deles. Eu não logo, somente para a pessoa que está comigo. Se fosse o Gustavo falando, se ele não estivesse comigo, seria a opinião dele e dane-se ele, entendeu? Mas eu não ligo. Comentário de internet, se é construtivo, se é valido para mim, muito bem. Agora, se é uma crítica que não vai acrescentar em nada na minha vivência, no caminho que percorri, nos sapatos que calcei, tchau”, fala.

Questionada se costuma responder as ofensas nas redes sociais, Silvia declara: “Eu falei: querida, é problema com ele, é com ele, vai se virar. Não me põe no passado de vocês. Se resolvam aí. Mesmo porque vinha sempre por fake, porque mulher que é mulher, te encara de frente. Mulher que não é, bota um fake, bota carinha, nome de uma outra coisa, então o meu recado está dado. Olha, está aí, sou assim. Quer conversar comigo de mulher para mulher, vamos embora. Agora, quer vir com criancice, babaquice, com xingamentos, com ofensa, com picuinha, sai fora. A maioria das exs dele fala: ‘É coroa, está se achando. Está velha’. Muito obrigada por isso, que bom que estou velha, uma velha jovem, feliz, muito amada, muito querida. Ele é o melhor parceiro que a vida poderia ter me dado”.