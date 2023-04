Silvia Abravanel é pedida em casamento

Apresentadora do SBT e filha de Silvio Santos foi surpreendida com uma festa surpresa e o pedido do sertanejo Gustavo Moura

Katinha casamenteira chegou no pedaço! Aconteceu na terça (18), o pedido de casamento de Gustavo Moura para a filha de Silvio Santos, Silvia Abravanel. Em meio a festa surpresa que a apresentadora do SBT comemora a chegada dos 52 anos, ela foi pedida em casamento pelo sertanejo em meio a todos os presentes, inclusive a família e amigos. Tudo começou quando Silvia ouviu a música do cantor e decidiu ir atrás nas redes sociais. “Eu ouvi uma música, gostei da música, curti. Fui lá, achei o cantor gatinho. Comecei a seguir, aí ele veio e me mandou mensagem. Aí a gente começou a conversar”, contou. “Ele falou: ‘É você mesma?’. E eu respondi: ‘Sou’. Aí ele falou ‘então prova’, e eu peguei e mandei foto comigo ao lado de cobras. Eu crio cobras”, explicou ela ao cantor.