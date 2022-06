Silvetty Montilla fala da importância de Pabllo Vittar e Glória Groove: “ está abrindo portas para várias

Em entrevista para o ‘Dia Cast’ Silvetty não deixou de rasgar seda para as drag queens

O mundo segue em paz com a bandeira LGBTQIA+ hasteada com muito orgulho. Ufa! É bom ver que os profissionais não brigam dentro de suas profissões e muito mais que isso, se admiram entre si. Silvetty Montilla foi a convidada para o ‘Dia Cast’ e não deixou de falar da importância das drag queens atuais para as drags que ainda vão existir.

“Respeito quem veio antes e respeito essa que vieram depois, hoje nosso maior nome da cena drag queen é a maravilhosa Pabllo Vittar, eu falo que o sucesso dela é o nosso sucesso, porque está abrindo portas para várias. Eu digo dessa porque têm o estilo dela, Glória, Pabllo, essas meninas eu acho que todo mundo tem o direito de mostrar seu trabalho”, iniciou.

Silvetty reforça que há espaço para todo mundo, e que um trabalho bem feito é sempre lembrado. “Como teve aquelas que vieram antes de mim, tem a minha geração e tem essa delas que também vão vir outras. Tem uma única palavra a gente tem que respeitar, ninguém tira o espaço de ninguém, se você é bom no que faz você vai continuar para sempre”, completou.